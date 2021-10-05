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Ізраїль - наш великий друг і партнер на Близькому Сході. Україна чекає на ваших інвесторів, - Зеленський

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Ізраїль - наш великий друг і партнер на Близькому Сході. Україна чекає на ваших інвесторів, - Зеленський
Україна й Ізраїль мають величезний потенціал для збільшення двостороннього співробітництва.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив сьогодні на пресконференції за підсумками переговорів із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна вдячна Ізраїлю за принципову позицію щодо суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. Розраховуємо, що ця позиція зберігатиметься надалі, особливо в ООН ... Ізраїль є нашим великим другом і партнером на Близькому Сході. Потенціал нашої співпраці не вичерпаний", - зазначив глава держави.

"Україна чекає на ізраїльських інвесторів, а уряд і я особисто гарантуємо захист всіх їхніх інвестицій. Крім того, Україна зацікавлена ​​у вивченні і використанні значного досвіду Ізраїлю у сфері інновацій", - звернувся він до ізраїльського колеги.

За його словами, ізраїльські компанії можуть використовувати колосальний потенціал України, як нового технологічного європейського хабу.

Своєю чергою президент Ізраїлю Герцог запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Ізраїль.

Також читайте: Зеленський у вівторок зустрінеться з президентом Ізраїлю Герцогом

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Paul Levkun
    Пошёл ты *****, говно зелёное, со своими пархатыми друзьями.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    Израиль и инвестиции - слова антонимы. они только вытянуть из старны могут, судя по вам.
  • Иван Петрович Сидоров
    Израиль - наш большой друг ,- Зеленский. Доказательства тому по извращённой логике Зеленского: Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона/ Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет ./ Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату над позициями ВСУ, ранен один воин. /Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"- копия израильского Searcher MkII, собираемого на Уральском заводе из импортных комплектующих./ Израильские наёмники, воюющие с ВСУ на стороне террористов ДНР.
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