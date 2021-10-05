Ізраїль - наш великий друг і партнер на Близькому Сході. Україна чекає на ваших інвесторів, - Зеленський
Про це президент України Володимир Зеленський зазначив сьогодні на пресконференції за підсумками переговорів із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна вдячна Ізраїлю за принципову позицію щодо суверенітету і територіальної цілісності нашої країни. Розраховуємо, що ця позиція зберігатиметься надалі, особливо в ООН ... Ізраїль є нашим великим другом і партнером на Близькому Сході. Потенціал нашої співпраці не вичерпаний", - зазначив глава держави.
"Україна чекає на ізраїльських інвесторів, а уряд і я особисто гарантуємо захист всіх їхніх інвестицій. Крім того, Україна зацікавлена у вивченні і використанні значного досвіду Ізраїлю у сфері інновацій", - звернувся він до ізраїльського колеги.
За його словами, ізраїльські компанії можуть використовувати колосальний потенціал України, як нового технологічного європейського хабу.
Своєю чергою президент Ізраїлю Герцог запросив Зеленського відвідати з офіційним візитом Ізраїль.