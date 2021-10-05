"УДАР" візьме участь у наступних парламентських виборах. Я буду на чолі списку, - Кличко

Політична партія "УДАР" сьогодні активно розвивається і готується брати участь у наступних парламентських виборах як самостійний проєкт.

Про це заявив лідер "УДАРу" Віталій Кличко в інтерв’ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що наша політична сила – партія УДАР – братиме участь у наступних парламентських виборах. Ми зараз займаємося розвитком наших осередків, регіональних організацій по Україні. І впевнений, що присутність наших депутатів у Верховній Раді – це інструмент для впливу на політичні процеси, на зміни в Україні", - заявив Віталій Кличко.

Відповідаючи на запитання, хто саме поведе "УДАР" на наступні вибори – сам Віталій Кличко, його брат Володимир або інша людина – Кличко відповів, що лідером партії залишатиметься він. "Спекуляцій дуже багато. Я на цю тему не буду багато говорити, а чітко відповім на ваше запитання: я буду вести УДАР на наступні парламентські вибори", - сказав Віталій Кличко.

Також він зазначив, що "УДАР" не планує об’єднуватись з іншими політичними проектами для участі у парламентських виборах.

"Наша політична сила братиме самостійну участь у наступних парламентських виборах. А вже після досягнення досить хорошого результату зможемо розглядати подальшу співпрацю в стінах парламенту", - зазначив Кличко, відповідаючи, зокрема, на запитання про ймовірність об’єднання з "Європейською Солідарністю".

Щодо можливості політичного союзу з Володимиром Гройсманом, Дмитром Разумковим та іншими Віталій Кличко відповів, що це залежатиме від спільності завдань та готовності до співпраці.

"Я людина неконфліктна. З усіма людьми, яких ви перерахували, у мене нормальні робочі і людські відносини. Питання в тому, наскільки в політичній парадигмі ми можемо знайти синергію, щоби співпрацювати", - сказав Кличко.

Щодо своїх політичних амбіцій Віталій Кличко підкреслив, що для нього політика – це лише інструмент для втілення змін.

"У мене в житті все було добре. Я міг жити в Німеччині або в США, без постійного стресу і навантажень. Але я повернувся в Україну, тому що не хочу жити в іншій країні. Я хочу жити тут, у своїй країні, за європейськими стандартами. І роблю все для того, щоби ці стандарти впроваджувати. Я є в політиці тільки тому, що політика – це інструмент для втілення змін", - підкреслив Віталій Кличко.

Як раніше повідомлялося, Віталій Кличко закликав регіональні політичні сили, лідерів місцевого самоврядування та всіх активних та небайдужих громадян до консолідації зусиль на платформі "УДАРу". На заклик вже відгукнулися міський голова Чернігова Владислав Атрошенко та очолювана ним партія "Рідний дім", голова Житомирської ОДА з 2016 по 2019 рік Ігор Гундич та інші.