"Я вважаю, що будь-які конфлікти із журналістами неприпустимі", - глава Мінфіну Марченко про інцидент в "Укрексімбанку"

Керівництво державного "Укрексімбанку" повинно було зробити все для того, щоб не допустити навіть теоретичного конфлікту з журналістами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Інтерфакс-Україна", заявив міністр фінансів Сергій Марченко та закликав до справедливого вирішення цього конфлікту з повагою до цінностей свободи слова.

"Наразі треба зробити максимум для того, щоб вихід із конфлікту був знайдений справедливий і з повною повагою до цінностей свободи слова", - прокоментував він конфлікт між керівництвом банку та журналістами програми розслідувань "Схеми" Радіо "Свобода".

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Марченко зазначив, що його неприємно здивувала вся ця ситуація. "Я вважаю, що будь-які конфлікти з журналістами неприпустимі! Очевидно і зрозуміло, що журналісти мають право і повинні ставити будь-які запитання, а всі представники держави зобов'язані і мають відповідати на ці запитання настільки, наскільки це можливо", - наголосив глава Мінфіну.

Він повідомив, що запросив повну інформацію про те, що сталося. "Має бути і реакція правоохоронців, оскільки журналісти подали відповідну заяву", - додав міністр фінансів.

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Раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.