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До кінця року Україна внесе до Генасамблеї ООН резолюції щодо Криму, - Зеленський

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До кінця року Україна внесе до Генасамблеї ООН резолюції щодо Криму, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав ізраїльського колегу Іцхака Герцога підтримати українське питання в Генасамблеї ООН.

Про це Зеленський заявив сьогодні на пресконференції за підсумками переговорів з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, інформує Цензор.НЕТ.

"Розраховуємо на вашу (Ізраїлю. - Ред.) принципову позицію. До кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї ООН оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації окупованого півострова", - зазначив глава держави.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Стрелок
    аграхимии в трускавце клешню сломали

  • Атас Злой
    Осадчая зажала, спешила ребенка покормить.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    він був не пяний, чєсслово!
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