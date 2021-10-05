Справа екс-"беркутівця" Пацеляка: прокуратура передала в суд результати службового розслідування

П’ятого жовтня в Святошинському суді Києва відбулося засідання у справі стосовно полковника міліції львівського "Беркуту" Ростислава Пацеляка. Під час засідання прокурор передала результати службового розслідування, яке провело міністерство внутрішніх справ України, стосовно перешкоджання проведенню мітингів та демонстрацій, та про факти перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів, зокрема і 18 лютого 2014 року в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію судового засідання.

Під час засідання прокурор Офісу генерального прокурора Ірина Самборська звернулась до судді Анатолія Ясельського з проханням про долучення до матеріалів справи висновків службового розслідування МВС України щодо перешкоджання проведенню мітингів та демонстрацій, та про факти перевищення службових повноважень працівниками міліції, в тому числі і 18 лютого 2014 року.

На питання судді Ясельського, чи у доданих матеріалах є інформація про обвинуваченого, Самборська додала, що у висновках є про спецпідрозділ "Беркут" у Львівській області, а також про те, яким чином надавалися вказівки та яким чином здійснювалися кримінальні правопорушення і перевищувались службові повноваження керівництвом МВС України.

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"В обвинувальному акті вказано на виконання чиїх вказівок: зазначається "на виконання явно злочинного наказу". Якщо ми не дослідимо вказаний доказ, то це і неповнота судового розгляду". — зазначила прокурор.

"Аналізуючи отримані під час службового розслідування відеоматеріали, встановлено, що в окремих випадках, всупереч ст.12 "умови і межі застосування заходів фізичного впливу спеціальних засобів і вогнепальної зброї" Закону України "Про міліцію", окремими працівниками міліції особливого призначення "Беркут" та військовослужбовцями внутрішніх військ застосовувались надмірно, не направлено або після припинення учасниками акції активної протидії, коли не виявляли ознак протиправної поведінки та перевищуючи міру необхідної для припинення покладених на працівників міліції обов’язків." — йдеться в частині висновків розслідування, які зачитала в суді прокурор.

Адвокат Ростислава Пацеляка Наталя Вознюк зазначила, жоден з епізодів, які зачитала прокурор, не стосується Пацеляка і його підрозділу. Нагадаємо, полковника міліції львівського "Беркуту" Ростислава Пацеляка обвинувачують у перешкоджанні роботі журналістам, перевищенні службових повноважень та протидії мирним зібранням 18 лютого 2014 року на вулиці Інститутській та у Кріпосному провулку в центрі Києва.