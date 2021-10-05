Центральні вулиці Києва перекривалися у зв'язку з візитом президента Ізраїлю, - Нацполіція
Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікації Нацполіції Києва.
"Офіційна делегація на чолі з Президентом Ізраїлю прибула для вшанування роковин трагедії Бабиного Яру у Києві. У зв’язку з кількаденним перебуванням в Україні, можливі подальші обмеження дорожнього руху та вільного доступу громадян на окремі території", - йдеться в повідомленні.
У поліції зазначили, що деякі інтернет-видання поширили інформацію про те, що перекриття вулиць пов'язано з проїздом кортежу Президента України вулицею Хрещатик.
У повідомленні наголошується: "Поліція Києва офіційно повідомляє, що дійсно було обмежено дорожній рух окремими центральними вулицями столиці у зв’язку з проїздом іноземної делегації на чолі з Президентом Ізраїлю. Правоохоронці забезпечують публічну безпеку та порядок у місцях проведення офіційних зустрічей та місцях проживання, а також по маршрутах їх пересування".
За словами відділу комунікацій, правоохоронці діють у межах компетенції та відповідно до світових стандартів щодо проведення охоронюваних заходів за участю перших осіб.
"У зв’язку з кількаденним перебуванням в Україні Президента Ізраїлю та офіційної делегації, можливі подальші обмеження дорожнього руху та вільного доступу громадян на окремі території, про що раніше повідомлялось на офіційній сторінці Управління державної охорони України", - резюмується в повідомленні.