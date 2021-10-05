Макрон і Блінкен зустрілися в Парижі для відновлення довіри між Францією та США після скандалу з підводними човнами

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном на тлі напруженості у відносинах між країнами, що підвищилася в останні тижні.

Про це повідомили газеті "Паризьєн" в Єлисейському палаці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За даними адміністрації Макрона, мета зустрічі - відновлення довіри у відносинах з Вашингтоном.

За словами американської офіційної особи, чиї слова наводить видання, існує "загальна згода з тим, що в нас є можливість поглиблення і зміцнення співробітництва" між країнами, але "належить виконати важку роботу щодо визначення конкретних рішень". Зазначається, що ці питання обговорюватимуться Макроном і президентом США Джо Байденом на їхній двосторонній зустрічі, запланованій на кінець жовтня 2021 року.

Відносини між Парижем, Вашингтоном, Лондоном і Канберрою ускладнилися після того, як стало відомо про закулісне укладання потрійного союзу між Австралією, Великою Британією та США у сфері оборони і безпеки, одним з ключових пунктів якого стала відмова австралійської влади від контракту на поставку ВМС Австралії підводних човнів, виговлених у Франції.

Також читайте: "Наша любов до Франції незнищенна", - Джонсон заявив про сердечну дружбу держав на тлі угоди з підводними човнами для Австралії