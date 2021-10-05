Ексглава ОП Богдан дорікнув нардепці Богуцькій, яку привів у партію "Слуга народу": "Тобою керує не совість, а зарплата"

Ексглава Офісу Президента Андрій Богдан дорікнув нардепці Єлизаветі Богуцькій за вихваляння президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, "слуга народу" в пості на Facebook написала: "Мені зараз апелюють, мовляв, це він (Дмитро Разумков. - Ред.) привів мене в Парламент і я не маю права йти проти нього. Так ось. Дмитро Олександрович дійсно запросив мене на З'їзд СН в 19 році, де я була названа сотою в списку Партії, який був озвучений на З'їзді. Насправді в список мене вносив Андрій Богдан. Але ми всі: і я, і Дмитро, і багато інших депутатів, в т.ч. мажоритарників, які пізніше стали міністрами, а деякі після місцевих виборів - мерами або головами ОДА, йшли під брендом Слуги народу, безумовним лідером якої був Зеленський. Не Разумков, не Стефанчук, не Арахамія, не Богдан або Гончарук ... За всієї до них поваги, лідером бренду був Володимир Олександрович (Зеленський. - Ред.)".

Також вона заявила про беззаперечну підтримку шостого президента, розкритикувала дії спікера парламенту Дмитра Разумкова і журналістів, які зняли фільм про офшори.

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У коментарі до посту Андрій Богдан визнав, що привів Богуцьку в партію: "Раз ти вже мене згадала, так знай: я зробив помилку, коли запросив тебе в список. І зараз тобою керує не совість, а зарплата. Дуже ж не хочеться втрачати таку пристойну суму, розумію. Але, Лізо, тоді бери гроші і мовчи. А читати тебе гидко. Відписався ".





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