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Директор фонду "Відродження" Сушко заявив про намір закрити рахунки в "Укрексімбанку": У них немає майбутнього, як і у відносин банку з одним чималим фондом

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Директор фонду "Відродження" Сушко заявив про намір закрити рахунки в "Укрексімбанку": У них немає майбутнього, як і у відносин банку з одним чималим фондом
Виконавчий директор міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко роздумує про закриття рахунків в "Укрексімбанку" після скандалу з нападом на журналістів у цій установі.

Про це Сушко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмірковую над подальшою долею цих карток. Схиляюсь до того, що в них немає майбутнього. Так само, як і у відносин одного великого банку з одним немаленьким фондом. Ще є теоретичний шанс на гідну реакцію керівних органів банку та його власників. Але схоже, лише теоретичний", - заявив Сушко та опублікував фото банківських карток "Укрексімбанку".

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Директор фонду Відродження Сушко заявив про намір закрити рахунки в Укрексімбанку: У них немає майбутнього, як і у відносин банку з одним чималим фондом 01
Директор фонду Відродження Сушко заявив про намір закрити рахунки в Укрексімбанку: У них немає майбутнього, як і у відносин банку з одним чималим фондом 02

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Раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.

Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.

Топ коментарі

  • Койот Восточноукраинский
    Зеледрочам пифуй. Они с бюджета кормятся. После них хоть потоп. Янукодло и его достойное наследие.
  • Ruslan Konoval
    Якщо банкір хамло, і б'є журналістів, задуматись варто звичайним клієнтам. А грошовим мішкам треба втікати. Бо гроші ******* тишу.
  • Tierre
    В данном случае - разглашение важнее самого действия.
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