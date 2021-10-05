Директор фонду "Відродження" Сушко заявив про намір закрити рахунки в "Укрексімбанку": У них немає майбутнього, як і у відносин банку з одним чималим фондом
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Виконавчий директор міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко роздумує про закриття рахунків в "Укрексімбанку" після скандалу з нападом на журналістів у цій установі.
Про це Сушко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Розмірковую над подальшою долею цих карток. Схиляюсь до того, що в них немає майбутнього. Так само, як і у відносин одного великого банку з одним немаленьким фондом. Ще є теоретичний шанс на гідну реакцію керівних органів банку та його власників. Але схоже, лише теоретичний", - заявив Сушко та опублікував фото банківських карток "Укрексімбанку".
Раніше повідомлялося, що главі "Укрексімбанку" Мецгеру не сподобалося запитання журналіста "Схем" - в оператора силою забрали техніку і видалили запис.
Пізніше глава "Укрексімбанку" Мецгер дав коментар щодо інциденту.