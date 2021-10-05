Законопроєкт "Про адміністративну процедуру" сприятиме дотриманню прав громадян при наданні адмінпослуг

Законопроєкт "Про адміністративну процедуру" (реєстраційний номер 3475), який вже ухвалений Верховною Радою в першому читанні і наразі очікує на підтримку в цілому, дозволить якісно змінити процедуру надання адміністративних послуг і взаємовідносини між чиновниками і громадянами.

Про це повідомила депутат Верховної Ради, представниця комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Лариса Білозір, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Довкола цього проекту не ведуться гучні політичні баталії. Про нього, на жаль, не виходять численні публікації в ЗМІ. Він не є предметом жвавої суспільної дискусії. А дарма. Бо його ухвалення і імплементація якісно змінять відносини між державою і громадянином в сфері надання адміністративних послуг, зроблять їх більш зрозумілими і прозорими", - наголошує депутатка.

Лариса Білозір підкреслює, що цей документ спрямований на те, щоб подолати корупцію і зловживання з боку чиновників, які користуючись своїм положенням "починають "вирішувати долі людей", вимагати хабарі за виконання своїх прямих обов’язків, вимотувати людям нерви".

"По-перше, він чітко визначає засади, на яких ухвалюються адміністративні рішення: рівність перед законом, обґрунтованість, неупередженість, добросовісність і розсудливість, пропорційність, відкритість, своєчасність і розумний строк, ефективність, а також - презумпція правомірності дій та вимог особи", - наголошує вона.

Крім того, після ухвалення закон буде гарантувати право особи на участь в адміністративному провадженні і ефективні засоби правового захисту.

"Тобто тепер адміністративні органи будуть ЗОБОВ’ЯЗАНІ інформувати і консультувати учасників адміністративного провадження не лише з питань самого провадження, а й щодо змісту їхніх прав та обов’язків", - підкреслює нардеп.

Згідно положень документу, людина, якої стосується провадження, матиме право витребовувати і надавати документи, а також інші докази, що стосуються обставин адміністративної справи. В свою чергу адміністративний орган буде зобов’язаний заслуховувати цю людину, вивчати її пояснення або заперечення.

Ще одна новація законопроекту - запровадження поняття "зацікавленої особи". Це люди, яких прямо або опосередковано стосується те чи інше рішення органу влади. Наприклад перед тим, як виділити ділянку під забудову, орган влади буде зобов’язаний запитати думку людей які проживають поруч.

"Також законопроект передбачає інтеграцію інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, що значною мірою полегшить і пришвидшить процес ухвалення рішень і стане важливим кроком в напрямі цифровізації", - розповідає Лариса Білозір.

Щоб всебічно опрацювати цей документ і врахувати зауваження і пропозиції колег і міжнародних партнерів, комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування створив робоча група, до складу якої увійшли представники центральних органів виконавчої влади, провідних асоціацій органів місцевого самоврядування, неурядових та міжнародних організацій, науковці та експерти.

"З метою адаптації положень законопроекту до європейських стандартів у рамках виконання Угоди про асоціацію, ми також врахували в документі пропозиції, надані Програмою підтримки вдосконалення врядування та менеджменту (SIGMA) та Проектом "Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні" (EU4PAR) за фінансування Європейського Союзу", - пише нардеп.

Вона сподівається, що результатом цих зусиль стане ухвалення законопроекту вже найближчими тижнями.

"Це рішення є дуже важливим для того, щоб громадяни відчули якісні зміни у відносинах з органами влади, суттєво зменшить корупційні ризики в сфері адміністративних послуг, воно також стане ще одним суттєвим кроком на шляху інтеграції України з Європейським Союзом", - резюмує Лариса Білозір.