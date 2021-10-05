"Ні російським гастролерам": У Дніпрі перед концертом співачки Ірини Круг, яка виступала в окупованому Криму, відбудеться акція протесту
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Активісти в Дніпрі готують акцію протесту перед концертом російської співачки Ірини Круг, яка в 2016 році виступала в окупованому Криму.
Про це в Facebook повідомив дніпровський активіст і ветеран АТО Олег Чистопольцев, передає Цензор.НЕТ.
"Вже завтра, в середу 6.10 о 18:00 в парку Шевченка, біля літнього театру, перед концертом російської "зірки" шансону - Ірини Круг (співачки, яка виступала - розважала окупантів в окупованому Криму, яка платить податки в РФ, з яких фінансується російська армія) відбудеться мітінг/пікет "Ні російським гастролерам"", - йдеться в повідомленні.
Приєднатися до пікету закликають всіх небайдужих жителів Дніпра.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співачка Ірина Круг, яка виступала в окупованому Криму, в жовтні приїде з концертом до Києва.
Згідно з даними на сайті "Миротворець", співачка гастролювала в окупованому Криму в 2016 році.