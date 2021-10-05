Новини

НАБУ про офшорний скандал: Вивчаються транзакції "Приватбанку", згадані в Pandora Papers

4 27925
НАБУ про офшорний скандал: Вивчаються транзакції "Приватбанку", згадані в Pandora Papers
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) перевірить підозрілі транзакції найбільшого українського банку - Приватбанку, - через офшорні компанії, про які йдеться в розслідуванні Pandora Papers.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НАБУ в коментарі Укрінформу.

"Детективи НАБУ в межах розслідування так званої справи Приватбанку вивчають усі транзакції цієї фінансової установи, зокрема й ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів", - зазначили у відомстві.

Там підкреслили, що за результатами розслідування буде ухвалено відповідне рішення згідно із законодавством.

Раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому, зокрема, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетні до переведення 40 млн доларів від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Читайте також: "Слуга народу" Кравчук про офшорний скандал Зеленського: Жодних доказів немає

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    И у обоих были страусы
  • Герхард
    Хочу видеть, как НАБУ, которое ЗЕ постоянно старается прибрать к рукам, заведет уголовное дело на ЗЕ.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    тю...так это жеж было начало большого пути...(каламойша не даст сбрехать)))))
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини