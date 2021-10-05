Не можна допускати повторення таких злочинів, як Голокост і Голодомор, - Зеленський
Про це вони заявили на спільній пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Разом із президентом Ізраїлю ми наголосили на важливості продовження просвітницьких зусиль на національному та міжнародному рівнях з метою недопущення повторення таких злочинів, як Голокост, як Голодомор 1932-1933 років в Україні", - заявив Зеленський під час спільних заяв із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом для ЗМІ.
За словами президента, окрему увагу на зустрічі з Герцогом було приділено питанням ушанування пам'яті жертв Бабиного Яру".
"Я вдячний особисто президентові Герцогу, а також іншим високим делегаціям, які прибуватимуть цими днями до Києва, щоб узяти участь у пам'ятних заходах у зв'язку з 80-ми роковинами цієї страшної трагедії. Пам'ять про цих жертв для нас священна", - додав Зеленський.