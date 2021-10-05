Одного українського воїна поранено з початку доби, російські найманці тричі порушили перемир'я, - штаб ООС
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні йдеться: "В районі Трьохізбенки ворожі збройні формування обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Біля Красногорівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна – задовільний.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність".