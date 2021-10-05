Одного українського воїна поранено з початку доби, російські найманці тричі порушили перемир'я, - штаб ООС

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи. З початку доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні йдеться: "В районі Трьохізбенки ворожі збройні формування обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Біля Красногорівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

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Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне осколкове поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я воїна – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність".