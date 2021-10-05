Держприкордонслужба заявила про необґрунтованість підозри офіцеру Морської охорони у справі танкера "Делфі"

Державна прикордонна служба України прокоментувала ситуацію з повідомленням про підозру у справі танкера "Делфі" колишньому командиру корабля Одеського загону Морської охорони ДПСУ. На думку прокуратури, прикордонники, які за кілька днів до аварії танкера оглядали аварійне судно, не вжили жодних заходів, щоб запобігти потенційній небезпеці для екіпажу та довкілля.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"ДПСУ і Морська охорона вважають, що в тій ситуації командиром корабля в повному обсязі вживалися всі вичерпні заходи відповідно до наданих йому повноважень", - наголошується в заяві прикордонників.

Судно "Делфі" під прапором Молдови перебувало в територіальному морі України з закритим кордоном, користуючись свободою судноплавства відповідно до норм міжнародного права, підкреслюють у відомстві. Факт незаконного перетину державного кордону був відсутній. У той же час корабель Морської охорони здійснював постійний нагляд за судном. Коли надійшла інформація від СБУ про можливу причетність танкера до протиправної діяльності, на борт піднялася оглядова група.

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"Під час перевірки прикордонники зафіксували низку порушень у суднових документах, було відмічено незадовільний стан самого судна, загрозу навігаційній та екологічній безпеці, особливо в тих погодних умовах, що прогнозувалися. Про це негайно були поінформовані взаємодіючі органи, до компетенції яких належить усунення виявлених порушень, зокрема Державна екологічна інспекція, Державна фіскальна служба, Адміністрація морських портів, Державна служба морського та річкового транспорту, СБУ та Нацполіція. Порушень прикордонного законодавства виявлено не було, відповідно не було підстав для затримання та конвоювання в порт", - заявляють в ДПСУ і додають, що, враховуючи аварійний стан судна та складні погодні умови, очевидною була необхідність проведення рятувальної операції.

Разом з тим забезпечення безпеки плавання не входить до компетенції Морської охорони Держприкордонслужби.

"Коли по відкритих каналах зв'язку капітан судна "Делфі" подав сигнал лиха, корабель Морської охорони залишався поруч в готовності врятувати екіпаж до прибуття буксирів і катери Морської пошуково-рятувальної служби.

У Держприкордонслужбі підкреслюють, що повноваження Морської охорони ДПСУ в частині забезпечення охорони державного кордону на морі, контролю за плаванням і перебуванням невійськових суден в прилеглій зоні, територіальному морі та внутрішніх водах України, заходом їх у внутрішні води і порти України, і перебування в них командиром корабля виконані в повному обсязі, в його діях не було недбалого ставлення до служби.

Державна прикордонна служба України має намір відстоювати чесне ім'я і права офіцера, який в повній мірі виконав покладені на нього обов'язки", - заявляють в ДПСУ.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм. Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа. 16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть. У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно. З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис. 26 серпня танкер вдалося поставити на рівний кіль. У вересні Delfi відбуксирували в порт Чорноморська, що в Одеській області.