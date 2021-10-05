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МОЗ очікує пікове навантаження на медсистему із середини листопада, - головний санлікар Кузін

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МОЗ очікує пікове навантаження на медсистему із середини листопада, - головний санлікар Кузін
В Україні пік захворюваності на коронавірус може тривати місяць: від середини листопада до середини грудня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Декілька регіонів вже перебувають у "помаранчевій" зоні. Ми в МОЗ очікуємо пікові навантаження на систему - від середини листопада до середини грудня цього року. Це буде піковий період, коли ми будемо мати максимальне навантаження на систему охорони здоров'я", - розповів представник МОЗ.

За словам Кузіна, наразі в країні є розгорнута мережа першої хвилі лікарень для інфікованих коронавірусом, де майже 98% ліжок мають підведений кисень. "Зараз 44 тисяч ліжок в першій хвилі (лікарень - Ред.). Додатково можемо розгорнути до 70 тисяч ліжок. В кожній області є резервні лікарні - одні, дві оба навіть три, які будуть працювати в найгіршому випадку", - розповів він.

У МОЗ впевнені, що навіть за найгіршого сценарію розвитку захворюваності COVID-19 в Україні вистачить і ліжок, і кисню.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Zemer
    Ещё нет и середины октября, как 300 чел. в сутки повезли катафалки по хорошим дорогам
  • Петр Дибров 4c656e43
    Судя по тому как власти кинули медиков с выплатами ковидных надбавок(подачек), желающих ложиться на дзот будет еще меньше....Ждемс кризиса в медицине. А еще газ для больниц будет стоить захмарно, то вааще капец....
  • Андрей Дудка 31cd38e0
    Вы,своей безмозглой принудительной вакцинацией в сезон,когда люди болеют ОРВИ,вырубили естественный иммунитет,а теперь открываете дополнительные отделения и они будут заполнены вакцинированными,только все будут молчать.
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