Партія Саакашвілі анонсує масштабні протести в Грузії

Найбільша опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух" анонсує масштабні акції протесту в Тбілісі.

Як заявив журналістам член ЄНР, депутат парламенту Леван Хабеішвілі, головною вимогою протестувальників буде звільнення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі і призначення дострокових парламентських виборів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Грузия-онлайн.

"Ми готуємося до другого туру виборів і до виборів будуть масштабні акції... Ми обов'язково продовжимо боротьбу. Я хочу сказати, що в найближчому майбутньому у столиці буде дуже велика акція. Організація буде в масштабі всієї Грузії. Головна вимога - звільнення Міхеіла Саакашвілі і дострокові вибори. Я хочу сказати суспільству, мирно і спокійно почекаємо розвитку подій. Також підготуємося до другого туру, в якому ми обов'язково оформимо перемогу", - сказав Хабеішвілі журналістам.

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Заяву про це він зробив біля в'язниці в місті Руставі, де відбуває термін Саакашвілі. Хабеішвілі планував зустрітися з експрезидентом, використовуючи свої депутатські повноваження, однак, як зазначив політик, його не допустили до пенітенціарної установи через те, що глава парламенту Каха Кучава не видав відповідний наказ.

"Я закликаю "Грузинську мрію" одуматися, дозволити комунікувати з ним [з Саакашвілі] його колегам ... Відповідно, я прошу наших міжнародних партнерів напоумити їх, оскільки вони перейшли всяку межу", - заявив Хабуішвілі.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.