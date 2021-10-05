Спікер парламенту Грузії Кучава вирушив в Україну на тлі ситуації з Саакашвілі

Спікер парламенту Грузії Каха Кучава відвідає Україну з офіційним візитом.

Як повідомляє пресслужба парламенту Грузії, в рамках візиту Кучава візьме участь у церемонії, присвяченій 80-ій річниці трагедії в Бабиному Яру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Кавказа.

Повідомляється, що в церемонії також візьмуть участь президенти Ізраїлю та Німеччини, голови парламентів Австрії, Чехії, Швеції, Словаччини та Польщі.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.