"Слуга народу" Ясько зустрілася з Саакашвілі в грузинській в'язниці. ВIДЕО

До Грузії прибула подруга Міхеіла Саакашвілі, депутатка Верховної Ради України Ліза Ясько. Журналісти грузинських телеканалів зафіксували її біля адміністративної будівлі Руставської в'язниці - саме там перебуває заарештований 1 жовтня експрезидент Грузії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Ясько після зустрічі з Саакашвілі заявила журналістам, що Грузії пощастило, оскільки "є така людина, як Міхеіл Саакашвілі". "Це велика боротьба, яку вам потрібно виграти", - додала вона.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.