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"Слуга народу" Ясько зустрілася з Саакашвілі в грузинській в'язниці. ВIДЕО

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До Грузії прибула подруга Міхеіла Саакашвілі, депутатка Верховної Ради України Ліза Ясько. Журналісти грузинських телеканалів зафіксували її біля адміністративної будівлі Руставської в'язниці - саме там перебуває заарештований 1 жовтня експрезидент Грузії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Ясько після зустрічі з Саакашвілі заявила журналістам, що Грузії пощастило, оскільки "є така людина, як Міхеіл Саакашвілі". "Це велика боротьба, яку вам потрібно виграти", - додала вона.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    абрыдаюь сейчас )))
    ***
    - я тебя никогда не забуду
    - ты меня никогда не увидишь ...)))
  • rock-n-roll
    Вона зараз повинна бути на роботі - сесія розпочалася. Зарплатня у неї з наших податків.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ага,ерничую ..
    Как же мне понять,что при живой жене,матери его детей....такое можно творить....спасибо,зебыдлу -разьяснили ,что это нормально)
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