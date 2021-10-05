Ми чекаємо притягнення винних до найсуворішого покарання, - Кулеба про смерть українця Никифоренка у відділку польської поліції
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Кулеба сказав під час включення на Facebook з Варшави, де він бере участь у безпековому форумі.
Кулеба заявив, що обговорював це питання на зустрічі з польським колегою Збігнєвом Рау та керівником Бюро національної безпеки Польщі Павелом Солохом.
"Я порушив питання трагедії, яка сталася у Польщі - вбивство поліцейськими українського громадянина Никифоренка. Я дуже чітко озвучив польським колегам, що Україна очікує на розслідування і на притягнення усіх винних до найсуворішої відповідальності", - сказав міністр.
"Ми будемо уважно стежити за цією справою і розраховуємо на справедливість", - додав Кулеба.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, у польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття у міському витверезнику 30 липня помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.
Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники.
За даними польських ЗМІ, насильство щодо українця застосовували невиправдано. Справа смерті українця після затримання поліцією викликала значний резонанс у Польщі.
Пізніше зі служби звільнили двох поліцейських, яким були пред'явлені дисциплінарні обвинувачення, в тому числі у незаконному застосуванні заходів прямого примусу у вигляді фізичної сили і кийків.