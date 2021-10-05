Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти причетних до незаконних виборів в окупованому Криму

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій щодо 95 осіб, громадян України та РФ, причетних до виборів у Держдуму в окупованому Криму.

Відповідно до опублікованого на сайті глави держави указу, безстрокові санкції введено проти кандидатів до Держдуми РФ в окупованому Криму і Севастополі - як самовисуванців, так і за партійними списками, інформує Цензор.НЕТ.https://censor.net/ua

У санкційному списку перебувають 95 осіб. Зокрема, обмежувальні заходи введено проти т.зв. членів "територіальних виборчих комісій" у Криму, силовиків ФСБ РФ, зокрема співробітників Інституту криміналістики ФСБ та інших служб.

Крім того, Україна ввела санкції проти 1 громадянина Кореї, що проживає в Київській області.

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У документі значиться, що санкції включають блокування активів, обмеження торгових операцій, обмеження або припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України; заборона участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо або побічно контролюються резидентами іноземної держави або діють в їхніх інтересах; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона передачі технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України і т.д.

Зазначається, що пропозиції щодо застосування обмежувальних заходів були внесені СБУ.

Крім того, рішенням РНБО від 5 жовтня, введеним в силу президентським указом, внесено зміни в попереднє рішення Радбезу від 14 травня 2021 (введено в дію указом президента № 203 від 21 травня) внесено зміни і уточнення в т.зв. санкційний список "ворів у законі".