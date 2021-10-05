Нардеп "Голосу" Рахманін: "слуги" тепер регулярно плюватимуть на регламент ВР

Вперше монобільшість порушила регламент, щоб швидко прийняти закон про олігархів, вдруге - щоб усунути спікера парламенту Дмитра Разумкова. Тепер такі порушення відбуватимуться постійно.

Таке припущення висловлює в Фейсбуці народний депутат від партії "Голос" Сергій Рахманін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Спочатку більшість наплювала на регламент Верховної Ради, щоб швидко прийняти закон про олігархів. Сьогодні - щоб оперативно прибрати від керма Разумкова. Не доводиться сумніватися, що відтепер подібне відбуватиметься регулярно. І цілком можливо: деякі з тих, хто сьогодні підігравав порушенням регламенту, завтра можуть стати новими жертвами "нових правил"", - пише Рахманін.

Політик нагадав про голосування за "диктаторські закони 16 січня".

"Багато депутатів, які свого часу голосували за так звані "диктаторські закони", дійсно не усвідомлювали можливих наслідків. Стала від цього їхня провина меншою? Риторичне запитання", - пише Рахманін.

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Він зазначив, що "в політиці фартові досягають успіху частіше, ніж розумні. Неприємність у тому, що фарт не може тривати вічно".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 жовтня депутати ВР на два дні відсторонили спікера Дмитра Разумкова від ведення засідань. Пропозицію внесли фракції "СН" і групи "Довіра" і "За Майбутнє", "за" проголосували 240 депутатів. "Голос" вважає, що відсторонення відбулося з порушенням регламенту і знаменує собою початок політичної кризи. Президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста, заявив: "Вважаю, що регламент - це те слово, яке, вибачте, може зробити похорон української економіки".