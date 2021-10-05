Рудик про голосування нардепів "Голосу" за відсторонення Разумкова: Готові за посаду продати моральність, совість і парламентаризм
Про це вона пише у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"За сьогодні знов безліч раз відповідала на питання: "А чому троє ваших з "Голосу" проголосували за відсторонення Разумкова?" Пояснюю. Пів року тому почалась співпраця наших так званих колег - з Банковою. Ця співпраця базувалась на бажанні посунути Ярослава Железняка з посади голови фракції. Голосів у фракції не було, а бажання Олександри Устінової отримати хоч якусь посаду - були.
Тому, зараз на продаж йдуть:
- моральність (антикорупціонер-то воно так, але 20 млн - це 20 млн)
- совість (за олігархів голосували, було соромно, але голосували)
- парламентаризм ( "по беспределу" будуть знімати не тільки Разумкова, свою посаду голови фракції пані Устінова також отримає "з листочка")
Тому я звертаюсь до кожного, хто пише мені "не може бути!" - може", - впевнена Рудик.
До посту вона доклала скрін з інформацією про голосування, на якому видно, що відсторонення Разумкова підтримали нардепи Олександра Устінова, Ольга Стефанишина та Володимир Цабаль.
Нагадаємо, 5 жовтня депутати ВР на два дні відсторонили спікера Дмитра Разумкова від ведення засідань. Пропозицію внесли фракції "СН" і групи "Довіра" і "За Майбутнє", "за" проголосували 240 депутатів. "Голос" вважає, що відсторонення відбулося з порушенням регламенту і знаменує собою початок політичної кризи. Президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста, заявив: "Вважаю, що регламент - це те слово, яке, вибачте, може зробити похорон української економіки".