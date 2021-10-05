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Разумков обіцяє піти в суд, якщо його позбавлять мандата

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Разумков обіцяє піти в суд, якщо його позбавлять мандата
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков обіцяє звернутися до суду, якщо його позбавлять депутатського мандата після ймовірної відставки з посади.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так, я буду відстоювати свої права. Тому що це вже не про посади, а це про можливість робити те, що я обіцяв... І тут це вже буде не моя власна позиція, це буде не моя посада, а це буде те, за що, в тому числі, голосували - і мене, і колег, які сьогодні працюють у стінах Верховної Ради України. Це вже не про посади, а про людей", - сказав Разумков у відповідь на запитання, чи піде він до суду в разі позбавлення депутатського мандата.

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Разумков додав, що згідно із законом його не мають права позбавити мандата, але при цьому зазначив: "Але судячи з того, що сьогодні відбувається у Верховній Раді, - всяке може бути".

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Нагадаємо, 5 жовтня депутати ВР на два дні відсторонили спікера Дмитра Разумкова від ведення засідань. Пропозицію внесли фракції "СН" і групи "Довіра" і "За Майбутнє", "за" проголосували 240 депутатів. "Голос" вважає, що відсторонення відбулося з порушенням регламенту і знаменує собою початок політичної кризи. Президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста, заявив: "Вважаю, що регламент - це те слово, яке, вибачте, може зробити похорон української економіки".

 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Где-то так.

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Вова себя ведет как ***** вот только от украинского народа зависит получится у него стать *****м или нет! Вот у Вити не получилось!
  • belge
    Почтенный Асархаддон почесал спину.

    - Человек из далекой страны, - заговорил он, понизив голос, - вы, хетты, и мы, финикияне, - братья, и я по совести советую тебе не связываться с египетским судом, так как в нем есть только та дверь, в которую входят, но нет той, из которой выходят.

    - Невинного боги проведут через стену, - ответил гость.

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