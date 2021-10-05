НАТО має відреагувати на виклики, які може принести запуск "Північного потоку - 2", - президент Польщі Дуда

Реалізація проєкту газопроводу "Північний потік - 2" - стратегічна помилка, на яку євроатлантична спільнота повинна буде знайти відповідь.

Про це під час Варшавського безпекового форуму заявив Президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей газопровід не повинен був з’явитися, це - помилка стратегічного значення для євроатлантичної спільноти",- заявив Дуда.

За його словами, йдеться не лише про відрізання України, Словаччини чи Польщі від транзиту російського газу.

"Йдеться про щось більше: надання можливості Росії шантажувати у стратегічному плані усю західну спільноту, що виходить далеко за сферу енергетики", - заявив Дуда.

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За його словами, в НАТО має відбутися дискусія на тему, як відреагувати на політичні, енергетичні та військові виклики, які може принести запуск "Північного потоку - 2".

Президент Польщі також підкреслив, що Польща активно підтримує політику відкритих дверей як до НАТО, так і ЄС.

"Ми не можемо забувати про Грузію, Україну, Молдову чи країни, у яких забирають право на самовизначення, зокрема Білорусь. Польща активно підтримує амбіції цих країн, підтримуючи політику відкритих дверей як до НАТО, так і ЄС", - підкреслив Дуда.

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За його словами, в руках ворогів Заходу є такі інструменти впливу, як дезінформація, кібератаки чи втручання у внутрішні виборчі процеси.

"Ми також бачимо гібридні дії з боку білоруських спецслужб щодо перекидання мігрантів на територію ЄС", - наголосив польський лідер.

Дуда зазначив, що розширюючи свою військову активність, Росія загрожує НАТО зі сходу, півночі та півдня. На його переконання, що на це треба знайти комплексну відповідь.

Дуда зауважив, що нещодавні навчання "Запад-2021" показали, що Росія відпрацьовує сценарії "повномасштабного конфлікту з НАТО" на території Польщі і країн Балтії.

На його переконання, саміт НАТО у Мадриді в наступному році має дати комплексну відповідь на всі наявні загрози.

Нагадаємо, 4 жовтня, оператор Nord Stream 2 заявив, що розпочав процедуру заповнення газом першої нитки після отримання відповідного дозволу Данського енергетичного агентства.