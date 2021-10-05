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Новий збій у роботі Facebook і Instagram: цього разу в США

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Новий збій у роботі Facebook і Instagram: цього разу в США
Користувачі зі США скаржаться на перебої в роботі соціальних мереж Facebook і Instagram.

Про це свідчать дані порталу Downdetector, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Перебої в роботі Facebook спостерігаються з 18:52 за київським часом. Про проблеми з функціонуванням Instagram користувачі почали повідомляти з 19:12.

Згідно з даними порталу, перебої в роботі цих соцмереж виникають в основному у користувачів зі США.

Напередодні стався глобальний збій роботи Facebook, Instagram, WhatsApp. Проблеми з роботою соцмереж тривали приблизно шість годин. Крім того, надходили повідомлення про можливі проблеми у Google, Twitter, TikTok і багатьох інших онлайн-сервісів. Також надходили дані про перебої в роботі Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T.

У компанії Facebook заявили, що збій у роботі сервісу був викликаний неправильною зміною конфігурації на магістральних маршрутизаторах, дані користувачів не постраждали.

Телеканал Fox News назвав подію "найтривалішим в історії відключенням соцмереж у всьому світі".

Топ коментарі

  • mrSmith
    В фейсбуке, любая критика кацапских свиней - сразу же бан.
    Три бана - аккаунт блокируется.
    Это, видите ли, "против правил сообщества".
    Их провокационные статьи, это не против правил, ту все ок.
    Потерял Цукерберг 5 млрд, но сперва потерял совесть.
  • Smith Wesson
    я бы сказал - любая критика тоталитаризма - как кацапских гебешных свиней так и новоиспеченных левых демократов неокомуняк. Любая свободная мысль, любая попытка открытой дискуссии душится.
  • Micola N
    хочешь не бьіть забаненьім не заводи друзей в ФБ -вообще. и еще настройки в ФБ сбиваются или их кто то сбивает что бьі читать и смотреть все твое на нем. ФБ есть самая паскудная наряду з ОК и Телеграмм і др. соцсетями от РФ.
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