Новини

Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА. ФОТО

7 97621
В Ужгороді завершили капітальний ремонт басейну у Класичній гімназії. Роботи провели в рамках програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, інформує Цензор.НЕТ.

Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА 01

"Одним із об’єктів, відновлення якого, без сумніву, очікувало все місто Ужгород, був басейн у Класичній гімназії", - розповів чиновник.

Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА 02

Згідно з проєктом, робочі частково перепланували приміщення, відремонтували чашу басейну, влаштувавши нове покриття, замінили технологічне обладнання, трубопроводи, сантехнічні прилади та електричні мережі. В басейні влаштували нову систему вентиляції, відновили душові та роздягальні.

Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА 03
Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА 04

Дивіться також: Дитячо-юнацьку спортшколу реконструюють на Дніпропетровщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА 05
Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА 06

"Розбудова освітніх закладів та спортивної інфраструктури – один із пріоритетів для керівництва держави, саме тому реалізація таких проектів у регіонах традиційно на особливому контролі глави держави", - додав Полосков.

Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА 07

Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА 08

Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми "Велике будівництво".

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Scorpman Y
    только вот отремонтировали бассейн за деньги местного бюджета, которые были получены после реформ децентрализации Порошенко)

    всё что сделал зеленский и Ко - это налепили шилдик "здесь вова зеЛох крал и выводил деньги в офшоры"
  • Sinopticos
    Чудово, але цікаво....
    а у президента Байдена тоже есть такая программа по ремонту бассейнов в каком- небудь Огайо и это публикуют в центральной американской прессе?
  • 18c49ed2
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини