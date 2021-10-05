Завершено капітальний ремонт басейну в Ужгороді, - ОДА. ФОТО

В Ужгороді завершили капітальний ремонт басейну у Класичній гімназії. Роботи провели в рамках програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков, інформує Цензор.НЕТ.

"Одним із об’єктів, відновлення якого, без сумніву, очікувало все місто Ужгород, був басейн у Класичній гімназії", - розповів чиновник.

Згідно з проєктом, робочі частково перепланували приміщення, відремонтували чашу басейну, влаштувавши нове покриття, замінили технологічне обладнання, трубопроводи, сантехнічні прилади та електричні мережі. В басейні влаштували нову систему вентиляції, відновили душові та роздягальні.





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"Розбудова освітніх закладів та спортивної інфраструктури – один із пріоритетів для керівництва держави, саме тому реалізація таких проектів у регіонах традиційно на особливому контролі глави держави", - додав Полосков.

Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми "Велике будівництво".