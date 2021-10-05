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Генпрокурора Молдови Стояногло затримали, у генпрокуратурі проходять обшуки

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Генпрокурора Молдови Стояногло затримали, у генпрокуратурі проходять обшуки
Олександр Стояногло стверджує, що його намагається дискредитувати ексголова Антикорупційної прокуратури. Сьогодні він збирався провести пресконференцію, але не встиг.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на молдавське видання Newsmaker.

Співробітники Служби інформації і безпеки вивели Стояногло з будівлі Генеральної прокуратури. У самій будівлі проводять обшук.

Міністр юстиції Молдови Сергій Литвиненко, що перебуває у будівлі генпрокуратури, заявив, що Стояногло і його заступників відсторонили. "Прокуратура залишилася без керівництва", - сказав він.

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Кримінальну справу завели після скарги на Стояногло депутата Ліліана Карпа. Депутат звинуватив генпрокурора в тому, що в 2012 році він, будучи депутатом парламенту, вніс до закону "Про боротьбу з відмиванням грошей" фразу, яка дозволила відмити через молдавську банківську систему гроші за схемою "Ландромат".

Топ коментарі

  • Scorpman Y
    правильно, поэтому коломойского и его куклу вову-зеЛоха, через офшорные счета которого коломойский осуществлял кражи по схеме "ландромат" - нужно арестовывать, верно?

    ..прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
    Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
    Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти.
    2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
  • Eutectic
    Ой, коли НАБУ у нас зробить теж саме?
  • Да-это-я
    Коли почнуть іпать Венедіктову?
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