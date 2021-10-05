Генпрокурора Молдови Стояногло затримали, у генпрокуратурі проходять обшуки

Олександр Стояногло стверджує, що його намагається дискредитувати ексголова Антикорупційної прокуратури. Сьогодні він збирався провести пресконференцію, але не встиг.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на молдавське видання Newsmaker.

Співробітники Служби інформації і безпеки вивели Стояногло з будівлі Генеральної прокуратури. У самій будівлі проводять обшук.

Міністр юстиції Молдови Сергій Литвиненко, що перебуває у будівлі генпрокуратури, заявив, що Стояногло і його заступників відсторонили. "Прокуратура залишилася без керівництва", - сказав він.

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Кримінальну справу завели після скарги на Стояногло депутата Ліліана Карпа. Депутат звинуватив генпрокурора в тому, що в 2012 році він, будучи депутатом парламенту, вніс до закону "Про боротьбу з відмиванням грошей" фразу, яка дозволила відмити через молдавську банківську систему гроші за схемою "Ландромат".