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Україна знову закликала держави-члени ООН приєднатися до Кримської платформи, - МЗС

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Україна знову закликала держави-члени ООН приєднатися до Кримської платформи, - МЗС
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова запросила держави, які є членами Організації Об'єднаних Націй, приєднуватися до Кримської платформи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що Джапарова взяла участь в Інтерактивному діалозі з Верховним комісаром ООН з прав людини щодо ситуації в Україні. Захід відбувся в рамках 48-ї сесії Ради ООН з прав людини в Женеві.

У своєму виступі Джапарова наголосила, що українці, які мешкають в умовах російської окупації в Криму і на Донбасі, позбавлені основних прав і свобод.

"На тимчасово окупованому Кримському півострові відбуваються незаконні обшуки, арешти, затримання, зникнення, тортури в місцях позбавлення волі. За російськими ґратами разом із сотнями інших політичних заручників залишаються Наріман Джеляль, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, Азіз та Асан Ахметови", - нагадала перша заступниця міністра закордонних справ.

Джапарова зазначила, що так звані вибори в Криму до Державної Думи РФ два тижні тому є нелегітимними, а їх результати нікчемними, оскільки півострів продовжує залишатися невід'ємною частиною суверенної території України.

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Заступниця міністра закордонних справ розповіла про створення Україною Кримської платформи - міжнародної консультаційної платформи задля консолідації зусиль з деокупації Криму.

"Хочу звернути увагу на те, що Кримська платформа відкрита для участі інших держав-членів ООН. Ми запрошуємо приєднуватися до цієї міжнародної платформи, аби припинити грубі порушення прав людини та відновити повагу до міжнародного права", - наголошується в її заяві.

Джапарова висловила сподівання, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини, зокрема через Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні, буде активно брати участь у втіленні цілей і принципів Кримської платформи.

Нагадаємо, 4 жовтня перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова проголосила під час сесії Ради ООН з прав людини в Женеві спільну заяву від імені 40 держав із засудженням Росії за порушення прав людини в Криму і підтримкою Кримської платформи.

Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    кого вы просите о осуждении и присоединении ??? озабоченность - это максимум !
    судя по ценам на газ - ООН и вся Европа наоборот- собираются откармливать кремлёвских вертухаев, за то, что они, мягко говоря беспредельничают в мире уже восьмой год , а то и больше
  • vitaliymkua
    А ти особисто впевнений що тут потрібні будні ********? Ось коли повиздохнуть, тоді й станцюємо!
  • Senator S 01a656ec
    Выгоняя Крымских Татар из Крыма в вагонах для скота в 1944 году,дохлый Ссср сам себя сдал...,мол это они сдали за неделю Крым Гитлеру...,тут важны сегодня те документы по Крыму которые обнародовал Марк Солонин,где указаны точные сроки когда, где именно обосралась краснопузая армия в 1941 году...,уничтожая в каменоломнях собственных граждан...,Аджимушкая к примеру...,крысы позорные...
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