Головні новини 5 жовтня: "слуги" відсторонили Разумкова, реакція на напад на журналістів у кабінеті топменеджменту "Укрексімбанку"

Дмитра Разумкова на два дні відсторонили від проведення засідань Верховної Ради, на журналістів "Схем" у кабінеті керівника "Укрексімбанку" напала охорона установи, і це викликало скандал, померлих від COVID-19 за добу - вже 300, - головні новини України 5 жовтня.

Слуги відсторонили Разумкова. Поки на два дні

Депутати ВР на два дні відсторонили спікера Дмитра Разумкова від ведення засідань. Пропозицію внесли фракції "СН" і групи "Довіра" і "За Майбутнє", "за" проголосували 240 депутатів. "Голос" вважає, що відсторонення відбулося з порушенням регламенту і знаменує собою початок політичної кризи. Президент Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста, заявив: "Вважаю, що регламент - це те слово, яке, вибачте, може зробити похорон української економіки".

Голосувати за відставку Разумкова "слуги" збираються вже в четвер, поки ж його видалили з усіх партійних і фракційних чатів. Спікер каже, що якщо його спробують ще й позбавити мандата - піде в суд.

Напад на журналістів в "Укрексімбанку"

Журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Другий день офшорного скандалу

НАБУ перевіряє транзакції "Приватбанку", які згадуються в документах Pandora Papers. Україна - на першому місці у світі за кількістю політиків, які згадуються в оприлюднених документах. Але для вітчизняних телеканалів Pandora Papers не стали топ-темою: скандал замовчували, а факти намагалися спотворити.

Саакашвілі написав листа Зеленському

"Оскільки я фактично є особистим в'язнем Путіна, то дуже високо оцінюю вашу принципову позицію щодо захисту України, всього регіону і всіх в'язнів імперії", - пише він. Грузинська опозиція анонсує масштабні акції протесту. А до Саакашвілі приїхала нардепка "СН" Єлизавета Ясько, яка привселюдно заявила про стосунки з політиком у день його затримання.

Від коронавірусу за добу померло 300 осіб

Така кількість померлих в Україні - вперше з травня. Захворіли за добу як мінімум 9 846 осіб. У Львові та в Харкові біля лікарень шикуються черги з машин швидкої допомоги. Пікове навантаження на лікарні очікують у середині листопада.