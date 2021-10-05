Джелялу в Сімферопольському СІЗО не передають адресовані йому листи, - адвокат

Заарештованому в Криму кримськотатарському активісту Наріману Джелялу в Сімферопольському СІЗО не передають листи.

Про це повідомив його адвокат Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодні новини із зовнішнього світу Наріману не надходять. Також не надходять йому листи, хоча багато людей йому пишуть, зокрема через електронну систему "Зонателеком". Причому його сусіду по камері такі листи приносять регулярно. Вочевидь, стосовно Нарімана йде спеціальне уповільнення роботи цензорів, для того, щоб зовсім відрізати його від новин із волі", - написав Полозов.

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Раніше адвокат Полозов повідомляв, що активіста утримують у спецблоці - спеціальному відділі СІЗО, де максимально обмежена взаємодія як із зовнішнім світом, так і з іншими ув'язненими.

Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуку, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.