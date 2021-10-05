Дружині ветерана війни з Росією Макухи потрібна допомога на лікування раку

У жінки діагностували злоякісну пухлину головного мозку. Операція коштує $20 тис., а один день у лікарні - 2 тис. гривень.

Про це пише у Фейсбуці Андрій Маджаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Макуха Леонід з серпня 2014-го пішов на війну добровольцем у складі 79 бригади ДШВ (позивний Мак). Брав безпосередню участь в обороні Маріуполя, а також населених пунктів Мирне, Гранітне, Широкине, Новоселівка, Костянтинівка. Брав участь у рейді в Донецьку і Луганську області в складі 25 і 95 ДШБ. Дуже просимо всіх небайдужих про допомогу!" - написав він.

Допомогти Леоніду Макусі та його дружині можна, перерахувавши будь-яку суму на картку 5168 7456 0187 7613.









