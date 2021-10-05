Україна просить Естонію підтримати її ініціативу увійти в центр кібероборони НАТО, - Міноборони

Міністр оборони Андрій Таран 5 жовтня звернувся до канцлера Міністерства оборони Естонської Республіки Кусті Салму з проханням підтримати ініціативу України про приєднання до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Таран висловив вдячність Салму за непохитну політичну підтримку Талліном зусиль України щодо захисту суверенітету та відновлення територіальної цілісності країни, практичну допомогу Збройним Силам України і стійку позицію щодо нашої держави у межах Альянсу.

"Політична та дипломатична підтримка України Естонською Республікою, зокрема для стратегічного курсу нашої держави до членства в Євроатлантичні структури, для нас є надзвичайно важливою. Розраховуємо на продовження послідовної позиції наших друзів у розблокуванні засідань Комісії Україна-НАТО на рівні Міністрів оборони та отриманні Плану дій щодо членства в Альянсі", – зазначив Таран.

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Окрему увагу було приділено питанням двостороннього оборонного співробітництва у галузі воєнної освіти, військової підготовки, співпраці з питань кібербезпеки, а також лікування і реабілітації в Естонії поранених українських військовослужбовців.

"Міністр оборони України звернувся до канцлера Міністерства оборони Естонської Республіки з проханням підтримати ініціативу України про приєднання до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО. Зараз центр є одним з ключових елементів системи Альянсу з розвитку можливостей у сфері кібернетичної оборони. Він забезпечує боротьбу з кібератаками і кіберзахист інформаційних систем, а також навчання і підготовку фахівців з кіберзахисту НАТО", - сказано в повідомленні.

Також Таран поінформував співрозмовника про поточну безпекову ситуацію на лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, у Криму та навколо кордонів нашої держави.

"Було наголошено, що активна фаза стратегічних навчань "Запад-2021" використана російською владою для додаткового нарощування військ вздовж нашого державного кордону з Росією та Білоруссю. Навчання завершилися, але не всі військові формування передислоковані назад до місць постійної дислокації", - наголосили в Міноборони.

Сторони домовилися продовжити інтенсивний діалог між обома країнами у сфері оборонного співробітництва. Зокрема, Таран підтвердив Салму, що цього року він планує відвідати Естонську Республіку з робочим візитом.