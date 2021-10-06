Наглядова рада "Укрексімбанку" перевіряє обставини конфлікту з журналістами

Наглядова рада занепокоєна звинуваченнями проти "Укрексімбанку" у перешкоджанні журналістській діяльності.

Про це сказано в заяві Наглядової ради на сайті банку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відповідно до існуючих у банку політик, ми вже розпочали перевірку обставин та вживаємо всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації та дій Банку і шляхів вирішення ситуації", - говориться в заяві.

Згідно з нею, наглядова рада і надалі сприятиме впровадженню політики медійної відкритості банку з дотриманням найвищих етичних стандартів.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.