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Наглядова рада "Укрексімбанку" перевіряє обставини конфлікту з журналістами

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Наглядова рада "Укрексімбанку" перевіряє обставини конфлікту з журналістами
Наглядова рада занепокоєна звинуваченнями проти "Укрексімбанку" у перешкоджанні журналістській діяльності.

Про це сказано в заяві Наглядової ради на сайті банку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відповідно до існуючих у банку політик, ми вже розпочали перевірку обставин та вживаємо всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації та дій Банку і шляхів вирішення ситуації", - говориться в заяві.

Згідно з нею, наглядова рада і надалі сприятиме впровадженню політики медійної відкритості банку з дотриманням найвищих етичних стандартів.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Короче, выдали фирме из ДНР кредит , а СХЕМЫ раскопали
    эту и где СБУ ?
  • Scorpman Y
    Общая сумма выданная по схеме "Укрэксимбанка" "Укравтодору" - 18,55 млрд. гривен.

    Почему так наглеет глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер, позволяющий себе избивать журналистов в государственном банке страны?
    Глава "Укрэксимбанка" Женя Мецгер - важный человек для Зеленского.

    "Укрэксимбанка" - это главная обнальная контора для добычи денег на дорожные аферы в Украине.
    Схема проста - берется рефинанс в НБУ, покупаются бумажки долговых обязательств "Укравтодора" и отдают реальные деньги на распил.
    Украина с этого имеет долг госпредприятия перед госбанком, инфляцию и деньги уведенные в очередные офшоры. И дороги - на ремонт которых уже закладывают деньги в бюджет .
  • Sophia-Maria Duglass


    Будет большой скандал - выдача сомнительных многомиллионных кредитов. Обратите внимание, что журналист спрашивает о документах ДНР!!!

    О



    на 0:55

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