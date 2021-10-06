Окупанти з "ЛНР" "відкрили справу" проти Саакашвілі

Його звинувачують у тому, що він нібито привіз на Майдан наприкінці 2013 року міфічних "грузинських снайперів".

Про це заявила окупаційна "прокуратура ЛНР", інформує Цензор.НЕТ.

"Справу" проти Саакашвілі "завели", як сказано в повідомленні, "за фактом посягання на життя співробітників правоохоронних органів, а також убивства двох і більше осіб, вчиненого загальнонебезпечним способом, за попередньою змовою групою осіб з мотивів політичної та ідеологічної ворожнечі".

Найманці використовують застарілий міф про "грузинських снайперів", яких Саакашвілі нібито запросив до Києва наприкінці 2013 року, щоб "влаштувати перестрілку" між учасниками Революції Гідності та бійцями "Беркута".

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.