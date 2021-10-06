Окупанти збираються до кінця року пробурити в Криму 36 свердловин для води

У 2021 році окупаційна влада Криму планує пробурити на півострові 36 свердловин на чотирьох водозаборах.

Про це заявив глава окупаційного "уряду" півострова Юрій Гоцанюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У 2021 році заплановано буріння 36 свердловин на Іванівському, Чеботарському, Миколаївському та Бештерек-Зуйському водозаборах. На цей момент у роботі 22 свердловини, прокачування води досягне дебету 51,5 тис. кубічних метрів на добу", - повідомив він.

Представник окупаційної адміністрації додав, що зараз на 14 об'єктах у Сімферополі ведуться роботи щодо зниження втрат води. За його слова, вони мають дати змогу знизити водовтрати до 16,8 тис. кубометрів на добу.

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