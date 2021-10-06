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Окупанти збираються до кінця року пробурити в Криму 36 свердловин для води

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Окупанти збираються до кінця року пробурити в Криму 36 свердловин для води
У 2021 році окупаційна влада Криму планує пробурити на півострові 36 свердловин на чотирьох водозаборах.

Про це заявив глава окупаційного "уряду" півострова Юрій Гоцанюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У 2021 році заплановано буріння 36 свердловин на Іванівському, Чеботарському, Миколаївському та Бештерек-Зуйському водозаборах. На цей момент у роботі 22 свердловини, прокачування води досягне дебету 51,5 тис. кубічних метрів на добу", - повідомив він.

Представник окупаційної адміністрації додав, що зараз на 14 об'єктах у Сімферополі ведуться роботи щодо зниження втрат води. За його слова, вони мають дати змогу знизити водовтрати до 16,8 тис. кубометрів на добу.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Dfe dfr
    Для Европы есть деньги трубу построить,а для Крыма нет денег...Вот вам и вся ********* в полной красе.
  • лююбомир недошитко
    Нехай бурять хоч сто свердловин, в Криму нема запасів підземних вод для того, щоб вирішити хоч на деякий час проблему з водою. Буде те саме, що з "родовищем прісноі води" на дні Азовського моря. Все, на що можуть розраховувати крисяни -це дощові і талі води , а всі інші фантазіі -"камни с неба".
  • Zelya Vsyo
    Если пробурить под правильным углом и поглубже, можно выйти в Аргентине или Новой Зеландии. А там воды валом.
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