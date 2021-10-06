Столтенберг: НАТО ніколи не інтегрує куплені Туреччиною російські С-400 у свою систему
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи в Джорджтаунському університеті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Звісно, держави мають прерогативу ухвалювати рішення щодо власних оборонних закупівель. Але водночас це устаткування – система ППО С-400 – мало б стати сумісним із системами НАТО, інтегрованим у нашу оборону. Однак у випадку із С-400 цього не станеться", - наголосив генсек Північноатлантичного альянсу.
За його словами, зараз у НАТО намагаються знайти альтернативні рішення, які можуть включати американські системи ППО Patriot або французькі SAMP/T.
Столтенберг підкреслив, що Туреччина залишається важливим союзником Альянсу, який відіграє ключову роль у знищенні ІДІЛ та надає суттєву допомогу в розв’язанні проблеми біженців із Сирії та Іраку.
"Отже, Туреччина є важливою країною, але існують розбіжності, які ми маємо вирішувати в межах НАТО", - підсумував Столтенберг.
Нагадаємо, у 2017 році Туреччина уклала з РФ контракт на закупівлю систем С-400 вартістю $2,5 млрд. У 2019 році турецька сторона отримала компоненти російської системи та інтегрувала їх у свою ППО. І при цьому випробувала можливості С-400 на військових літаках, закуплених раніше у США.