Столтенберг: НАТО ніколи не інтегрує куплені Туреччиною російські С-400 у свою систему

НАТО відкидає будь-яку можливість інтеграції російських систем С-400 у свою протиповітряну оборону і продовжує працювати над альтернативними варіантами для Туреччини.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи в Джорджтаунському університеті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Звісно, держави мають прерогативу ухвалювати рішення щодо власних оборонних закупівель. Але водночас це устаткування – система ППО С-400 – мало б стати сумісним із системами НАТО, інтегрованим у нашу оборону. Однак у випадку із С-400 цього не станеться", - наголосив генсек Північноатлантичного альянсу.

За його словами, зараз у НАТО намагаються знайти альтернативні рішення, які можуть включати американські системи ППО Patriot або французькі SAMP/T.

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Столтенберг підкреслив, що Туреччина залишається важливим союзником Альянсу, який відіграє ключову роль у знищенні ІДІЛ та надає суттєву допомогу в розв’язанні проблеми біженців із Сирії та Іраку.

"Отже, Туреччина є важливою країною, але існують розбіжності, які ми маємо вирішувати в межах НАТО", - підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, у 2017 році Туреччина уклала з РФ контракт на закупівлю систем С-400 вартістю $2,5 млрд. У 2019 році турецька сторона отримала компоненти російської системи та інтегрувала їх у свою ППО. І при цьому випробувала можливості С-400 на військових літаках, закуплених раніше у США.