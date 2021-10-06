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"Ми перебуваємо в епіцентрі пандемії": у ВООЗ заявили, що у світі досі немає контролю над COVID-19

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"Ми перебуваємо в епіцентрі пандемії": у ВООЗ заявили, що у світі досі немає контролю над COVID-19
Експертка ВООЗ із боротьби з COVID-19 Марія Ван Керхове заявила, що COVID-19 досі не під контролем попри те, що багато людей у світі помилково вважають, що пандемія майже завершилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Le Figaro.

За її словами, минулого тижня в усьому світі було зареєстровано 3,1 млн нових випадків зараження і 54 тис. смертей від коронавірусу, хоча реальні цифри можуть бути більшими. Це означає, що досі у світі немає контролю над вірусом.

"Ми повністю перебуваємо в епіцентрі цієї пандемії. Але де посередині... ми поки не знаємо, тому що, відверто кажучи, ми не використовуємо інструменти, які у нас є зараз, щоб наблизитися до кінця", - зазначила вона.

Експертка каже, що в деяких містах відділення інтенсивної терапії та лікарні переповнені.

"Люди вмирають, а на вулицях люди поводяться так, ніби (епідемія) повністю закінчилася", - сказала Керхове.

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Нагадаємо, що у ВООЗ розкритикували багаті країни за накопичення вакцин від коронавірусу. Там вважають, що нездатність ділитися ресурсами продовжує пандемію.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Rulya Kosh
    Цю організацію, що працює на світову фарммафію давно треба пересадити.
  • Yuriy Smith
    Молчали бы. Не мычали бы. Вон, в Африке поймали десятки возовцев за изнасилования получателей гуманитарки. Это как попы - когда их вообще стрелять надо - они с важным видом, толсто поучают как надо ся вести
    Какая наглость!
  • Неопознанный объект
    В топку ВОЗ
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