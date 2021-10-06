Я не вірю в дострокові вибори. Плюс колеги як тільки сядуть у крісла, так бажання вийти з нього якось зникне, - Разумков

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков не вірить, що найближчим часом в Україні можуть відбутися дострокові парламентські вибори.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я не вірю в дострокові вибори. Експерти зможуть більш детально відповісти. Це буде дуже дивно виглядати - розпуск парламенту сьогодні. Тому що немає на це підстав. Плюс колеги тільки сядуть у крісла, я думаю, що бажання вийти з цього крісла якось зникне", - зазначив Разумков.

Він додав, що зараз парламент перебуває в бюджетному процесі."Далі весна – це достатньо непростий етап для України. Давайте спочатку опалювальний сезон пройдемо", - зауважив Голова ВР.

На його думку, зараз неможливі й дострокові президентські вибори.

"Якщо ми говоримо про базові речі й закони, які сьогодні діють, це неможливо. Тому що чинний Президент не може піти на дострокові вибори, оскільки він не зможе переобратися. Я не виключаю, що колеги зараз будуть змінювати закон, якщо це буде необхідно. Але я сподіваюся, що все ж таки це чутки, тому що влада – це добре, але влада повинна працювати на користь, а не бути задля влади", - сказав Разумков.

Читайте: "УДАР" візьме участь у наступних парламентських виборах. Я буду на чолі списку, - Кличко

Як повідомлялося, депутати з фракції "Слуга народу" 2 жовтня зібрали 150 підписів, необхідних, аби ініціювати відкликання з посади Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. За інформацією речниці фракції "СН" Юлії Палійчук, було зібрано 197 підписів.

4 жовтня за поданням голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії запущено процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади Голови Ради.

Під час пленарного засідання 5 жовтня Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань парламенту на два дні. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, депутати підтримали ініціативу внести до порядку денного питання відкликання Разумкова з посади спікера. Як очікується, це питання розглянуть 7 жовтня.