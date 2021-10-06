"Якщо ми закриємо очі на поведінку глави "Укрексімбанку", то яка ціна нашої влади?" - "слуга народу" Маріковський

Поведінка голови "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера і його підлеглих щодо журналістів є неприпустимою.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп "Слуги народу" Олександр Маріковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаю побачену поведінку Голови "Укрексімбанку" та його підлеглих, що фігурують на записах програми "Схеми: корупція в деталях - RFERL" – недопустимою.

Я уявив себе на місці журналістів. Мене жахнуло те, що рекетирські методи відбуваються в нашій Незележній європейській країні.

Що вони відчували, коли спочатку ображали і принижували честь і гідність викриками та надмірним тоном? Що вони відчували, коли один забирав камери, а інший скрутив і поклав на крісло оператора …", - написав він.

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Також нардеп запитує:

Як такий жах може бути в моїй сучасній країні???

Якщо так можна Голові банку, то чому так не можна і в школі учителю з учнями?

Якщо так можна Голові банку, то чому так не можна лікарю з пацієнтами?

Якщо так можна Голові банку, то чому так не можна на вулицях і в парках????

Якщо ми на це закриємо очі – бо ми ВЛАДА, то яка ціна нашої влади????

"Нам ще довго працювати, аби представники державної системи зрозуміли, що Слуга Народу - це не про бренд, а про ставлення до людей і їх свобод, в тому числі свободу слова.

І мені навіть цікаво, що там за контракт такий, що викликав такі емоції?" - резюмував Маріковський.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.