"Якщо ми закриємо очі на поведінку глави "Укрексімбанку", то яка ціна нашої влади?" - "слуга народу" Маріковський
Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп "Слуги народу" Олександр Маріковський, інформує Цензор.НЕТ.
"Вважаю побачену поведінку Голови "Укрексімбанку" та його підлеглих, що фігурують на записах програми "Схеми: корупція в деталях - RFERL" – недопустимою.
Я уявив себе на місці журналістів. Мене жахнуло те, що рекетирські методи відбуваються в нашій Незележній європейській країні.
Що вони відчували, коли спочатку ображали і принижували честь і гідність викриками та надмірним тоном? Що вони відчували, коли один забирав камери, а інший скрутив і поклав на крісло оператора …", - написав він.
Також нардеп запитує:
- Як такий жах може бути в моїй сучасній країні???
- Якщо так можна Голові банку, то чому так не можна і в школі учителю з учнями?
- Якщо так можна Голові банку, то чому так не можна лікарю з пацієнтами?
- Якщо так можна Голові банку, то чому так не можна на вулицях і в парках????
- Якщо ми на це закриємо очі – бо ми ВЛАДА, то яка ціна нашої влади????
"Нам ще довго працювати, аби представники державної системи зрозуміли, що Слуга Народу - це не про бренд, а про ставлення до людей і їх свобод, в тому числі свободу слова.
І мені навіть цікаво, що там за контракт такий, що викликав такі емоції?" - резюмував Маріковський.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.