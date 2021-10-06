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"Якщо ми закриємо очі на поведінку глави "Укрексімбанку", то яка ціна нашої влади?" - "слуга народу" Маріковський

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"Якщо ми закриємо очі на поведінку глави "Укрексімбанку", то яка ціна нашої влади?" - "слуга народу" Маріковський
Поведінка голови "Укрексімбанку" Євгенія Мецгера і його підлеглих щодо журналістів є неприпустимою.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп "Слуги народу" Олександр Маріковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаю побачену поведінку Голови "Укрексімбанку" та його підлеглих, що фігурують на записах програми "Схеми: корупція в деталях - RFERL" – недопустимою.

Я уявив себе на місці журналістів. Мене жахнуло те, що рекетирські методи відбуваються в нашій Незележній європейській країні.

Що вони відчували, коли спочатку ображали і принижували честь і гідність викриками та надмірним тоном? Що вони відчували, коли один забирав камери, а інший скрутив і поклав на крісло оператора …", - написав він.

Також дивіться: Відео нападу на журналістів у кабінеті голови правління "Укрексімбанку": "Володя, вируби його, будь ласка, що він ходить тут?". ВIДЕО

Також нардеп запитує:

  • Як такий жах може бути в моїй сучасній країні???
  • Якщо так можна Голові банку, то чому так не можна і в школі учителю з учнями?
  • Якщо так можна Голові банку, то чому так не можна лікарю з пацієнтами?
  • Якщо так можна Голові банку, то чому так не можна на вулицях і в парках????
  • Якщо ми на це закриємо очі – бо ми ВЛАДА, то яка ціна нашої влади????

"Нам ще довго працювати, аби представники державної системи зрозуміли, що Слуга Народу - це не про бренд, а про ставлення до людей і їх свобод, в тому числі свободу слова.

І мені навіть цікаво, що там за контракт такий, що викликав такі емоції?" - резюмував Маріковський.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Якщо ми закриємо очі на поведінку глави Укрексімбанку, то яка ціна нашої влади? - слуга народу Маріковський 01

Якщо ми закриємо очі на поведінку глави Укрексімбанку, то яка ціна нашої влади? - слуга народу Маріковський 02

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    "Я тобі не дорогенька"

    Жрнашлюшки, помните еще?

  • Олександр Дніпро
  • Pawlo Kit
    https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZWkwkhjNOhxdULHIFMbJS6fCUzCcTin08mypTkds3H8kjucldKPTHFWaT2zXEelWdEPb0iOB5OTD58X_QaLoOCIHLWejvTEbYEdebogQc_t__1WD6M9uR_So7qSjzGyE0I&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

    https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10220233074036520&id=1217668243&m_entstream_source=feed_mobile 19 год ·



    «Закінчить як Янукович» - озвучується не лише як вирок чинному президенту, але й як самозаспокоєння. Так ніби Янукович сам зробив все потрібне для свого ганебного кінця. Але це не так.

    Щоб Янукович закінчив як Янукович потрібна була завзята боротьба, яка коштувала великих жертв і втрат. Тому не можемо просто чекати, коли Зеленський раптом опиниться в Ростові. Вже зараз, вже сьогодні маємо спиняти усі його ініціативи, які ведуть Україну назад в часи Януковича.
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