COVID-19: в Україні другий день поспіль за добу померли понад 300 пацієнтів, зафіксовано 12 662 нові випадки зараження
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 5 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 12 662 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1186, медпрацівників – 271).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 3745 осіб;
летальних випадків – 320;
одужало – 4630 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 54 386 осіб,
методом ІФА – 11 665 осіб,
експрес-тестами – 69 508 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 482 518 осіб;
одужало – 2 273 382 особи;
летальних випадків – 57 526;
проведено ПЛР-тестувань – 13 058 358.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях", - розповіли в МОЗ.