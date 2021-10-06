Наглядова рада "Укрексімбанку" має негайно відсторонити Мецгера на час слідства, - Сергій Лещенко про напад на журналістів "Схем" у банку

Наглядова рада "Укрексімбанку", де працює більшість незалежних членів, має негайно зібратися і ухвалити єдино можливе рішення. А це - відсторонення керівника банку Євгена Мецгера на час слідства.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці", екснардеп Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"Оприлюднення записів нападу на журналістів програми "Схеми" показало всю шокуючу правду про цю ситуацію. Наглядова рада Укрексімбанку, де працює більшість незалежних членів, має терміново зібратися та ухвалити єдине можливе рішення. А це - усунення керівника банку на час слідства, яке теж має пройти в максимально стислі терміни та закінчитися покаранням винних в нападі на журналістів та захистом свободи слова як одного з завоювань України в боротьбі за демократію", - написав Лещенко.

Також дивіться: Відео нападу на журналістів у кабінеті голови правління "Укрексімбанку": "Володя, вируби його, будь ласка, що він ходить тут?". ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.