За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 117 234 особи, загалом - 7 300 774, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 5 879 300 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"117 234 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 05 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 58 659 людей, повністю імунізовані - 58 575 людей.

Протягом доби працювали: 887 мобільних бригад, 2938 пунктів щеплення; 346 центрів вакцинації.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 300 774 людини, з них отримали одну дозу – 7 300 772 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 879 300 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 180 072 щеплення", - розповіли в МОЗ.





