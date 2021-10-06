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Ковідна реанімація в Дніпрі перевантажена, бракує апаратів ШВЛ, - Риженко

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Ковідна реанімація в Дніпрі перевантажена, бракує апаратів ШВЛ, - Риженко
У реанімаційному відділенні обласної лікарні імені Мечникова у Дніпрі, куди направляють хворих на COVID-19, бракує апаратів штучної вентиляції легень.

Про це заявив медичний директор закладу Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Лікарня попросила в обласної ради додатково закупити 20 таких апаратів і допомогти з ліками та достроковим початком опалювання закладу.

За його даними, до лікарні шпиталізують тяжких хворих на COVID-19 з усієї області. Реанімація перевантажена: там лікують 25 тяжких пацієнтів, кілька з них – в критичному стані, каже Риженко.

Загалом у лікарні 80 хворих на COVID-19.

"Хворіють родинами. У нас перебуває три сім’ї, які хворіють у тяжкій формі. Одиниці тільки ті, що вакциновані. Решта, що захворіли, – не отримали своєчасно вакцину. Симптоми тяжкі. Страждають не тільки легені, а й нирки. Частину хворих доведеться переводити на діаліз", – сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До лікарні ім. Мечникова надійшла породілля з важкою ковідною пневмонією. Зробили кесарів розтин, мама і дитина в реанімації на кисневій підтримці, - Риженко. ФОТО

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Vyacheslav Nesterov
    наступает то самое время для выражения благодарности антивакцинаторским ботам. Были вакцины, было время , был выбор у населения где прививаться , чем, и у кого.... ну и что выбрал наш "розумный нарид" в очередной раз? Впрочем такая же ситуация наблюдается во всех пропитанных российскими генами и пропагандой странах бывшего совка - Румынии, Венгрии, Болгарии , Украине... Где дремучие и необразованные - там и разгул ковида... Россию и беларусь в учет не берем - это почти одно и то же кодло беспросветного совка
  • Yuriy Smith
    Реанимация перегружена: там лечат 25 тяжелых пациентов Источник: \\\\\\\\\

    А, это новость из райцентра Германии? ну да, на 25к. населения реанимация маловата.... Шо? Это новость из миллионного Днепра???
    Ну тогда.... А зато подлатали подъезд к больнице и поциентов теперь не так качает на кочках
  • дядя вася
    Все еще хуже, это областная больница, население 3.2 млн.
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