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У переговорах з МВФ виникло питання ризиків у зв'язку зі зростанням ціни на газ, - Марченко

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У переговорах з МВФ виникло питання ризиків у зв'язку зі зростанням ціни на газ, - Марченко
У переговорах з місією МВФ виникло питання фіскальних ризиків у зв'язку з високою ціною на газ. Цей момент потребує додаткових консультацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Фонд цікавить, як високі ціни на газ можуть відбитися на фіскальній частині бюджету в нинішньому році, а також на компаніях, які перебувають у державній власності", - зазначив він.

У МВФ, за словами Марченка, розуміють, що безпосередньо прямих бюджетних втрат може і не бути.

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"Але можливі непрямі втрати у зв'язку з фінансовим станом компаній, які пов'язані з цим ринком, і тим, як буде проходити опалювальний сезон на місцях, тут є поле для дискусій", - упевнений міністр.

Крім того, за словами Марченка, також є питання щодо Міністерства фінансів, які вимагають уточнення в частині бюджету на 2022 рік. Але вони, як запевнив міністр, некритичні для нинішнього перегляду програми МВФ.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Alex123QAlex123
    Европа как покупала по 250, так и покупает
  • Alex123QAlex123
    Вместо денег- переговоры и видосики.
  • Green sheet
    Пускай МВФ радуется ценам на газ в Европе и благодарит Рашку газу по $1400
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