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Україна - на четвертому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

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Україна - на четвертому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 6 жовтня у світі зареєстрували 411 114 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7487 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксували 236 616 092 випадки інфікування, з них 411 114 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 832 077 осіб, з них 7487 за минулу добу.

Україна - на четвертому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 213,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на четвертому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 19-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 4-ту, за летальними випадками - 4-ту і 2-гу позицію відповідно.

Україна - на четвертому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - на четвертому місці у світі і другому в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Влад Воланд
    Вот вам и офшорные чемпионы по борьбе с Ковид!
  • Vyacheslav Nesterov
    Народ Украины по своей дремучести, подверженности роспропаганде, пропаганде антиваксеров, желанию заплатить барыгам за туалетную бумажку фейкового сертификата сделал свой очередной "правильный" выбор. Пришло время ответственности за свой выбор! Удачи!
  • Михаил Титов c5ae85fe
    Второе место в Европе и четвертое в мире, это трындец просто.
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