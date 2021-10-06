Активи "гаманця" Путіна, офіси для 11-річного сина Алієва і замок Бабіша: Що показало розслідування Pandora Papers

Pandora Papers розкриває секретні офшорні справи 35 світових лідерів, включно з нинішніми, експрезидентів та прем'єр-міністрів. Вони також проливають світло на таємні фінанси понад 300 інших державних посадових осіб, таких як міністри, судді, мери і військові генерали в більш ніж 90 країнах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

Так, згідно з даними розслідування, сім'я президента Азербайджану Ільхама Алієва в останні роки продала британській власності на суму майже 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Один з їхніх об'єктів був проданий у Володіння корони (Crown Estate), яка зараз з'ясовує, як вона змогла заплатити 67 млн ​​фунтів стерлінгів компанії, "яка діяла як прикриття для сім'ї, керуючої Азербайджаном, яку регулярно звинувачують у корупції".





Ільхам Алієв

Крім того, як передає BBC, сім'я Алієва купила 17 об'єктів нерухомості, в тому числі офісний блок вартістю 33 мільйони фунтів стерлінгів у Лондоні для 11-річного сина президента Гейдара Алієва.





Андрій Бабіш

Фігурує в розслідуванні і прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрій Бабіш, який, за даними Pandora Papers, у 2009 році використав офшорну інвестиційну компанію для придбання замку на півдні Франції вартістю $22 млн.

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Нікос Анастасіадіс

"А на Кіпрі, який сам по собі є спірним офшорним центром, президента Нікоса Анастасіадіса можуть попросити пояснити, чому засновану ним юридичну фірму звинуватили в приховуванні активів скандального російського мільярдера за фальшивими власниками компаній. Фірма заперечує будь-які правопорушення, а президент Кіпру заявляє, що припинив брати активну участь в її справах після того, як став лідером опозиції в 1997 році", - зазначає видання.





Володимир Путін

Ім'я президента РФ Володимира Путіна не фігурує безпосередньо в розслідуванні. Однак є численні близькі соратники, зокрема його найкращий друг дитинства - покійний Петро Колбін, якого критики називають "гаманцем" для багатства Путіна, а також жінка, з якою у російського лідера нібито колись були романтичні стосунки.

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Том и Шері Блир

Витік файлів свідчить, що експрем'єр Великої Британії Тоні Блер і його дружина Шері заощадили 312 тис. фунтів стерлінгів на податках на нерухомість, коли вони придбали лондонську будівлю, яка частково належить родині відомого бахрейнського міністра.

Експрем'єр-міністр і його дружина купили офіс у кварталі Мерілебон за 6,5 млн фунтів, а також офшорну компанію на Британських Віргінських островах. Хоча цей крок не був незаконним і немає жодних доказів того, що Блер активно намагалися уникнути податків на нерухомість, угода підкреслює лазівку, яка дозволила багатим власникам власності не платити податок.





Ухуру Кеніата

"У Кенії президент Ухуру Кеніата зображує себе ворогом корупції. Йому потрібно буде пояснити, чому він і його близькі родичі накопичили понад 30 мільйонів доларів офшорних статків, зокрема нерухомість у Лондоні", - йдеться в повідомленні.

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