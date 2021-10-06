Новини

Активи "гаманця" Путіна, офіси для 11-річного сина Алієва і замок Бабіша: Що показало розслідування Pandora Papers

6 93410
Активи "гаманця" Путіна, офіси для 11-річного сина Алієва і замок Бабіша: Що показало розслідування Pandora Papers
Pandora Papers розкриває секретні офшорні справи 35 світових лідерів, включно з нинішніми, експрезидентів та прем'єр-міністрів. Вони також проливають світло на таємні фінанси понад 300 інших державних посадових осіб, таких як міністри, судді, мери і військові генерали в більш ніж 90 країнах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian.

Так, згідно з даними розслідування, сім'я президента Азербайджану Ільхама Алієва в останні роки продала британській власності на суму майже 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Один з їхніх об'єктів був проданий у Володіння корони (Crown Estate), яка зараз з'ясовує, як вона змогла заплатити 67 млн ​​фунтів стерлінгів компанії, "яка діяла як прикриття для сім'ї, керуючої Азербайджаном, яку регулярно звинувачують у корупції".

Активи гаманця Путіна, офіси для 11-річного сина Алієва і замок Бабіша: Що показало розслідування Pandora Papers 01

Ільхам Алієв

Крім того, як передає BBC, сім'я Алієва купила 17 об'єктів нерухомості, в тому числі офісний блок вартістю 33 мільйони фунтів стерлінгів у Лондоні для 11-річного сина президента Гейдара Алієва.

Активи гаманця Путіна, офіси для 11-річного сина Алієва і замок Бабіша: Що показало розслідування Pandora Papers 02

Андрій Бабіш

Фігурує в розслідуванні і прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрій Бабіш, який, за даними Pandora Papers, у 2009 році використав офшорну інвестиційну компанію для придбання замку на півдні Франції вартістю $22 млн.

Також читайте: У Чехії відкрито справу проти прем'єра Бабіша за купівлю нерухомості через офшори, - "Досьє Пандори"

Активи гаманця Путіна, офіси для 11-річного сина Алієва і замок Бабіша: Що показало розслідування Pandora Papers 03

Нікос Анастасіадіс

"А на Кіпрі, який сам по собі є спірним офшорним центром, президента Нікоса Анастасіадіса можуть попросити пояснити, чому засновану ним юридичну фірму звинуватили в приховуванні активів скандального російського мільярдера за фальшивими власниками компаній. Фірма заперечує будь-які правопорушення, а президент Кіпру заявляє, що припинив брати активну участь в її справах після того, як став лідером опозиції в 1997 році", - зазначає видання.

Активи гаманця Путіна, офіси для 11-річного сина Алієва і замок Бабіша: Що показало розслідування Pandora Papers 04

Володимир Путін

Ім'я президента РФ Володимира Путіна не фігурує безпосередньо в розслідуванні. Однак є численні близькі соратники, зокрема його найкращий друг дитинства - покійний Петро Колбін, якого критики називають "гаманцем" для багатства Путіна, а також жінка, з якою у російського лідера нібито колись були романтичні стосунки.

Також читайте: Пєсков про офшори оточення Путіна: Ніякого криміналу

Активи гаманця Путіна, офіси для 11-річного сина Алієва і замок Бабіша: Що показало розслідування Pandora Papers 05

Том и Шері Блир

Витік файлів свідчить, що експрем'єр Великої Британії Тоні Блер і його дружина Шері заощадили 312 тис. фунтів стерлінгів на податках на нерухомість, коли вони придбали лондонську будівлю, яка частково належить родині відомого бахрейнського міністра.

Експрем'єр-міністр і його дружина купили офіс у кварталі Мерілебон за 6,5 млн фунтів, а також офшорну компанію на Британських Віргінських островах. Хоча цей крок не був незаконним і немає жодних доказів того, що Блер активно намагалися уникнути податків на нерухомість, угода підкреслює лазівку, яка дозволила багатим власникам власності не платити податок.

Активи гаманця Путіна, офіси для 11-річного сина Алієва і замок Бабіша: Що показало розслідування Pandora Papers 06

Ухуру Кеніата

"У Кенії президент Ухуру Кеніата зображує себе ворогом корупції. Йому потрібно буде пояснити, чому він і його близькі родичі накопичили понад 30 мільйонів доларів офшорних статків, зокрема нерухомість у Лондоні", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Pandora Papers: Україна - на першому місці у світі за кількістю політиків в оприлюднених документах. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • валерий коренев 41e3634f
    Мне плевать о заморских деятелях, а как же наши ГЕРОИ, почему не сообщаем????? Закрыть эту тему уже у зелени не получится!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Anatoliy A 006b9dda
    ЗЕбарыга не интересен его т***нутым избирателям?
  • Татьяна Богословская
    ЗЕ оказался обычным офшорным барыгой, с членом по пианино!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини