Побито черговий рекорд: ціна на газ у Європі досягла $ 1594/тис. куб. м
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Ціна найближчого (листопадового) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вранці в п'ятницю досягла 133,125 євро за МВт/год, або $ 1594 за тисячу кубометрів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, свідчать дані біржі.
Всього за вересень середнє значення контракту "на день вперед" на хабі TTF у Нідерландах - головною газовою майданчику Європи - становило $ 759 за тисячу кубометрів.
Європа в умовах загального дефіциту поставок газу (по газопроводах і в зрідженому вигляді) змушена конкурувати за СПГ з преміальним ринком Азії.
Котирування на газ в Європі останнім часом нерозривно позначаються на цінах на акції "Газпрому".