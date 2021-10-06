Побито черговий рекорд: ціна на газ у Європі досягла $ 1594/тис. куб. м

Ціна найближчого (листопадового) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вранці в п'ятницю досягла 133,125 євро за МВт/год, або $ 1594 за тисячу кубометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, свідчать дані біржі.

Всього за вересень середнє значення контракту "на день вперед" на хабі TTF у Нідерландах - головною газовою майданчику Європи - становило $ 759 за тисячу кубометрів.

Європа в умовах загального дефіциту поставок газу (по газопроводах і в зрідженому вигляді) змушена конкурувати за СПГ з преміальним ринком Азії.

Котирування на газ в Європі останнім часом нерозривно позначаються на цінах на акції "Газпрому".

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