Разумков зняв журналістам обмеження на кулуари: Представники ЗМІ можуть працювати на 2-му і 3-му поверхах парламенту. ДОКУМЕНТ

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати на другому і третьому поверхах парламенту.

Про це в Facebook повідомила прессекретар спікера Ради Ольга Туній, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з численними зверненнями журналістів, глава Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати в парламенті на другому і третьому поверхах", - йдеться в повідомленні.

Тепер в пресцентрі на 3-му поверсі може працювати до 200 осіб, на балконі преси в залі засідань - 30 осіб, в кулуарах 2-го поверху - 200 осіб.

Також згідно з розпорядженням, знімаються будь-які обмеження на пересування в кулуарах другого поверху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом перешкоджання роботі журналістів "Схем" у будівлі "Укрексімбанку" розпочато кримінальне провадження, - Офіс Генпрокурора