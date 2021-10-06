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Разумков зняв журналістам обмеження на кулуари: Представники ЗМІ можуть працювати на 2-му і 3-му поверхах парламенту. ДОКУМЕНТ

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Разумков зняв журналістам обмеження на кулуари: Представники ЗМІ можуть працювати на 2-му і 3-му поверхах парламенту. ДОКУМЕНТ
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати на другому і третьому поверхах парламенту.

Про це в Facebook повідомила прессекретар спікера Ради Ольга Туній, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з численними зверненнями журналістів, глава Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати в парламенті на другому і третьому поверхах", - йдеться в повідомленні.

Тепер в пресцентрі на 3-му поверсі може працювати до 200 осіб, на балконі преси в залі засідань - 30 осіб, в кулуарах 2-го поверху - 200 осіб.

Також згідно з розпорядженням, знімаються будь-які обмеження на пересування в кулуарах другого поверху.

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Разумков зняв журналістам обмеження на кулуари: Представники ЗМІ можуть працювати на 2-му і 3-му поверхах парламенту 01

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Наостанок підгидив зеленим потворам
  • олег иванов 9d1a2ffb
    А чего только сейчас,а не два года назад?
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    снова будем читать про "Анал табу" и смотреть как дрочит Кива
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