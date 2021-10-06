Разумков зняв журналістам обмеження на кулуари: Представники ЗМІ можуть працювати на 2-му і 3-му поверхах парламенту. ДОКУМЕНТ
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати на другому і третьому поверхах парламенту.
Про це в Facebook повідомила прессекретар спікера Ради Ольга Туній, передає Цензор.НЕТ.
"У зв'язку з численними зверненнями журналістів, глава Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати в парламенті на другому і третьому поверхах", - йдеться в повідомленні.
Тепер в пресцентрі на 3-му поверсі може працювати до 200 осіб, на балконі преси в залі засідань - 30 осіб, в кулуарах 2-го поверху - 200 осіб.
Також згідно з розпорядженням, знімаються будь-які обмеження на пересування в кулуарах другого поверху.