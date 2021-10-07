Єрмак став другою особою в державі. Я вважаю, що це неправильно, - Разумков
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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак поводиться так, ніби він друга особа в державі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це звільнений з посади спікера Верховної Ради позафракційний нардеп Дмитро Разумков заявив "BBC Україна" в інтерв'ю, яке було опубліковано 7 жовтня.
"Багато важелів впливу сконцентровані у керівника Офісу президента. Якщо ми подивимося на фото протокольних заходів, то навіть розстановка посадових осіб показує, що другою особою в державі є керівник Офісу президента. Я не вважаю, що це правильно", - сказав він.
Разумков вважає, що Єрмак причетний до його відставки з посади спікера.
"Не подобаюся не я як людина, а не подобається те, що я роблю, за що я переживаю і борюся", - пояснив політик.